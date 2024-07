Nasce l’associazione Corciano Futura: nuovo capitolo di impegno civico

Dopo un lungo e attento iter, lo scorso 30 maggio si è costituita formalmente l’Associazione Corciano Futura. Questo passo rappresenta l’evoluzione naturale di un percorso iniziato con la partecipazione alle Elezioni Amministrative del Comune di Corciano. Corciano Futura, lista civica che ha contribuito con idee, progettualità e voti, ha svolto un ruolo significativo nell’elezione del Sindaco Lorenzo Pierotti. Ora, come parte integrante dei gruppi di maggioranza del Comune, l’associazione si propone di consolidare e rendere duraturo l’impegno civico intrapreso.

Il 27 giugno 2024, Corciano Futura ha ottenuto il Codice Fiscale e, con l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.), utilizzerà ufficialmente l’acronimo “ODV” (Organizzazione di Volontariato). Questo riconoscimento formale è stato accompagnato dalla registrazione all’Agenzia delle Entrate come “Attività di Organizzazioni per la tutela dei Cittadini”, una descrizione che rispecchia perfettamente gli ideali e gli intenti dell’associazione.

Lo scopo principale di Corciano Futura è affiancare la Giunta Comunale nell’applicazione del programma elettorale. Per i promotori dell’associazione, la politica non si limita ai mesi di campagna elettorale, ma è un’attività civica incessante che si svolge durante l’intero mandato consiliare.

Conscia delle risorse sempre più limitate dei comuni, Corciano Futura si propone di supportare, attraverso il volontariato, le attività comunali finalizzate al raggiungimento degli obiettivi dichiarati in campagna elettorale. Questa collaborazione non solo mira a colmare eventuali lacune derivanti dalle scelte nazionali, ma anche a garantire una presenza costante e proattiva nella vita civica di Corciano.

La costituzione di Corciano Futura come associazione ODV rappresenta un passo importante verso un impegno civico più stabile ed efficace. Con il suo contributo, l’associazione si impegna a lavorare incessantemente per il bene della comunità, incarnando una politica con la “P” maiuscola, basata sul volontariato e sul sostegno continuo alle istituzioni locali.