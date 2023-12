Finanziaria, PD di Corciano: “Per il nostro comune mezzo milione di euro in meno”

La proposta di legge finanziaria che è in discussione alla camere dopo diversi anni ripresenta tagli ai comuni. Precisamente un taglio pari a 250 milioni di euro all’anno fino al 2028, di cui 200 milioni di euro a carico dei comuni e 50 milioni di euro a carico delle province e delle città metropolitane. Questa previsione per il Comune di Corciano si traduce in circa mezzo milione di euro in meno di entrate complessive.”

“Un taglio incomprensibile e sbagliato per i comuni, l’ente più vicino ai cittadini. Gli enti locali si trovano a dover affrontare un aumento dei costi delle utenze e delle materie prime con aumenti di costo in tutti i servizi al cittadino, questo dovrebbe prevedere un aiuto da parte del governo centrale che invece incentra la oramai nota “spending review” praticamente in capo ai comuni. Il segnale è evidente: uno Stato lontano dai territori e soprattutto in contraddizione con le parole della premier Giorgia Meloni pronunciate durante l’assemblea Anci in cui lodava il lavoro e l’importanza dei comuni, smentite solamente il giorno dopo dai fatti.”

“Oltre a questo importante taglio sbagliata é la visione di paese che prospetta questo Governo di destra. Si taglia sulla sanità, non si parla abbastanza di pubblica istruzione, si aumenta l’iva su alcuni prodotti destinati all’infanzia e sui prodotti di igiene femminile, non si parla di destinare risorse per la tutela dell’ambiente e per combattere il rischio idrogeologico neanche dopo i disastri avvenuti in varie Regioni del nostro paese.”

“Una previsione di legge finanziaria, a nostro parere, fallimentare. Il Partito Democratico di Corciano ritiene indispensabile un intervento di modifica alla legge di bilancio 2024 e ci batteremo in ogni sede a partire dal consiglio comunale in cui presenteremo un ondine del giorno in merito.

I Comuni sono uno degli attori protagonisti nella realizzazione dei progetti del Pnrr. Dimostrano giornalmente di saper spendere le risorse assegnate e di generare sviluppo per i nostri territori. Il Partito Democratico ritiene che il sistema delle Istituzioni locali deve essere adeguatamente sostenuto per garantire servizi essenziali e di qualità per la vita dei i nostri cittadini.”

Partito Democratico di Corciano