Strade e sicurezza, a Corciano arrivano a dodici gli attraversamenti pedonali luminosi

Al momento sono 12 i sistemi di attraversamenti pedonali luminosi che l’Amministrazione comunale di Corciano ha deciso di installare. Nella frazione di Ellera se ne trovano due in Via Gramsci ed altrettanti in Via Nervi; a Mantignana sono presenti in Via Michelangelo e in via Da Vinci. San Mariano ne prevede uno in Via Settembrini, uno in Viale Unità d’Italia, uno all’incrocio tra Via Bazzucchi/Via Cavour e uno in Via Einaudi. A Taverne il sistema è attivo in Via Togliatti e a Solomeo in Via Bazzucchi. “Gli attraversamenti pedonali luminosi sono abbastanza rari da vedere nei territori – sottolinea il Sindaco Lorenzo Pierotti – perché molto onerosi, ma contribuiscono in maniera determinante ad aumentare la sicurezza stradale e pedonale. L’obiettivo dell’Amministrazione è estenderli il più possibile, con una precisa programmazione pluriennale”.

I nuovi dispositivi, che prevedono due pali (uno a destra e l’altro a sinistra della carreggiata) consentono, grazie ad un impianto a led, di illuminare l’intero attraversamento, così da richiamare l’attenzione dei conducenti dei veicoli che sopraggiungono. Sono anche dotati di una segnaletica illuminata che rafforza il segnale della presenza di pedoni. Per l’assessore alla viabilità Stefano Gabrielli “questo intervento prosegue ed integra il percorso già avviato dal Comune che punta in maniera decisa ad intensificare azioni e politiche volte a migliorare la sicurezza sulle strade. Ne sono un esempio significativo i lavori sul manto stradale e la realizzazione di nuovi marciapiedi che partiranno durante l’estate”