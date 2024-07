Campionati di matematica, fisica e astronomia: a Matteo Baldelli la pergamena per i risultati prestigiosi

Una pergamena ricordo per “gli ottimi risultati ottenuti a livello nazionale in astronomia, fisica e matematica”. E’ quella consegnata da Lorenzo Pierotti, Sindaco di Corciano a Matteo Baldelli, neo diplomato al liceo scientifico “G. Alessi” di Perugia con 100 e lode. Residente nel Comune con la sua famiglia (il papà è Franco Baldelli, già assessore nella prima Giunta Betti – ndr) il giovane ha partecipato ai 22° Campionati Italiani di Astronomia ma anche ai 38° Campionati Italiani di Fisica e ai 31° Campionati Internazionali di Matematica. Competizioni che si svolgono a livello individuale e a squadre, che hanno l’obiettivo di selezionare quei pool che potranno poi misurarsi a livello internazionale. “L’iscrizione passa sempre attraverso l’istituto scolastico – dice Matteo – anche se poi la partecipazione è extrascolastica”.

I risultati ottenuti da questo brillante maturato che si appresta ad intraprendere un cammino universitario in Ingegneria Aerospaziale sono stati davvero lusinghieri: medaglia di bronzo nel Campionato di Fisica; nono posto in quello di Astronomia su 90 finalisti (gli iscritti erano stati 12427da 397 scuole, comprese due scuole italiane all’estero – ndr). “A livello di tempo e studio è stato un lavoro corposo, ma a livello personale ho trattato argomenti che mi piacciono ed ho sentito meno la fatica – dice Matteo – fin da piccolo sono stato attratto dalla matematica, poi crescendo l’interesse è virato soprattutto sul a fisica ed anche sull’astronomia, tanto che quando il Liceo ha deciso di promuovere la partecipazione al Campionato, ci siamo studiati tutto in dettaglio con il prof.”. Ammirato il Sindaco che, sottolinea “è sempre un orgoglio accogliere ragazzi così, che hanno le idee chiare e gli strumenti giusti per renderle concrete”. Parlando infatti di futuro, alla domanda a Matteo su come vorrebbe versi “un ingegnere dell’ESA” risponde sicuro. E con queste premesse è certo che riuscirà!

Ufficio Stampa Comune di Corciano