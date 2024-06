Agility dog: Sofia Liucci si qualifica per la seconda volta ai mondiali, appuntamento in Belgio a luglio

Sofia Liucci, giovane atleta di agility dog che frequenta l’Istituto Bonfigli di Corciano, si è qualificata per la seconda volta ai Mondiali JOAWC 2024 (Junior Open Agility World Championship). Quest’anno la competizione si terrà a Opglabbeek in Belgio dal 18 al 21 luglio. Appena quattordicenne, Sofia ha già dimostrato di essere una campionessa.

L’anno scorso, dopo essersi qualificata, ha partecipato ai Mondiali JOAWC 2023 a Birmingham in Inghilterra, piazzandosi al primo posto e conquistando la medaglia d’oro con la sua border collie Zena E O Ma.

1 di 7

Durante la competizione in Belgio, Sofia gareggerà con due border collie: la già campionessa Zena E O Ma e Giorgia. Quest’ultima è stata la sua prima compagna di sport ed è proprio insieme a lei che è nata e cresciuta la passione per l’agility dog. Sofia mette tanta passione in questo sport e altrettanto amore nei confronti dei suoi cani.

La nostra atleta fa parte del team di Zampe Mo-Leste di Mantignana – capitanato da Gianfranco Ricci – che la sosterrà Sofia in questa nuova avventura mondiale.