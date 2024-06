Grande attesa per il debutto di ‘Nutriarte’: ospiti prestigiosi e volti emergenti al festival internazionale

Spiccano il filosofo Umberto Galimberti e il regista Matteo Garrone – Prima edizione in programma da mercoledì 5 a domenica 9 giugno al The Space Cinema, a Ellera di Corciano. Il 5 e 6 giugno spettacolo ‘Back to Momix’

C’è grande attesa a Perugia per la prima edizione di Nutriarte, festival internazionale culturale che da mercoledì 5 a domenica 9 giugno ospiterà numerosi artisti, intellettuali e cinematografici al centro d’intrattenimento Gherlinda, a Ellera di Corciano.

La sala 3 del The Space Cinema si popolerà di prestigiosi protagonisti e volti emergenti del mondo del cinema, del teatro, della letteratura, della politica, della danza e della filosofia, tra masterclass, proiezioni e dialoghi con i personaggi partecipanti, ma ci sarà anche un evento al Palabarton, ‘Back to Momix’, mercoledì 5 e giovedì 6 giugno alle 21, quando la celebre compagnia di ballerini-illusionisti fondata da Moses Pendleton e conosciuta in tutto il mondo per le eccezionali performance dei suoi ballerini e il trasformismo dei suoi personaggi, si esibirà in uno spettacolo dal grande impatto, facendo interagire corpi umani, costumi, attrezzi e giochi di luce.

Tra gli ospiti di Nutriarte, da segnalare il filosofo Umberto Galimberti, mercoledì 5 alle 21, nell’incontro dal titolo ‘L’amore è veramente un’opera d’arte?’, nel quale si ragionerà dell’amore appunto, che come afferma Galimberti “si nutre di novità, mistero e pericolo e ha come suoi nemici il tempo, la quotidianità e la familiarità. Nasce dall’idealizzazione della persona amata di cui ci innamoriamo per un incantesimo della fantasia, ma poi il tempo, che gioca a favore della realtà, produce il disincanto e tramuta l’amore in un affetto privo di passione o nell’amarezza della disillusione”; e poi ancora l’attore Andrea Arcangeli, protagonista dell’opera cinematografica ‘Il divin codino’, dedicata a Roberto Baggio e prodotta da Netflix, che sarà impegnato con la professoressa Eleonora Federici in una masterclass venerdì 7 alle 18.30; il regista Matteo Garrone, che con il film ‘Io capitano’ ha collezionato ben 9 premi, tra cui il Leone d’argento, premio speciale per la regia al Festival di Venezia 2023 e Miglior film ai David di Donatelo 2024, oltre alle 12 nomination distribuite tra questi e altri premi quali Oscar, Golden Globe e European Film Awards, e che a Nutriarte presenterà, venerdì 7 alle 19.30, una masterclass insieme al professore Mirco Michelon, per un viaggio nella poetica reale del suo cinema d’arte; da non mancare, poi, l’appuntamento con la show girl, attrice e coreografa Gabriella Labate, autrice del romanzo ‘Nudi’, per Love Edizioni, volume che domenica 9 alle 16.30 presenterà affiancata da Alessandra Pesaturo e Morgana Giovannetti, per la sezione ‘Letteratura nuove voci’; sempre domenica 9, ma alle 21 per la sezione ‘Spazio donna’ c’è la psicologa Alberta Basaglia, figlia di Franco, con la sua lunga esperienza di lavoro sulle tematiche legate al contrasto della violenza di genere e di tutte le discriminazioni. Alberta Basaglia presenterà l’opera letteraria ‘Le nuvole di Picasso – Una bambina nella storia del manicomio liberato’ accompagnata dalla co-autrice Giulietta Raccanelli.

Il programma completo è consultabile al sito: www.festivalnutriarte.com.