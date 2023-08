Pallacanestro Ellera: coach Terradura torna alla guida della prima squadra per la nuova stagione cestistica

Dopo una stagione da incorniciare, la Pallacanestro Ellera è pronta a gettarsi in nuove sfide per la prossima stagione cestistica. I bilanci positivi dell’anno passato, che hanno portato la prima squadra ai playoff di serie D e hanno visto una crescita significativa del movimento giovanile, hanno alimentato l’entusiasmo e l’ambizione della società per i prossimi obiettivi.

Tra i traguardi più significativi della passata stagione, spicca il tesseramento di oltre 150 giovani talenti tra ragazze e ragazzi, dando un forte impulso al minibasket e alle giovanili della Pallacanestro Ellera. La scelta di investire nelle nuove generazioni si è rivelata vincente, poiché il vivaio si è dimostrato un serbatoio di talenti destinati a fare la differenza nel futuro.

La dirigenza ha deciso di confermare integralmente lo staff tecnico delle giovanili e del minibasket, riconoscendo l’importanza di avere una guida esperta e competente per la crescita dei giovani atleti. Inoltre, è stato ratificato il progetto di far giocare gli under 20 nel campionato di promozione, un’opportunità per farli maturare in un contesto competitivo più impegnativo.

La novità più importante riguarda la conduzione tecnica della prima squadra. La società ha annunciato che il ritorno alla guida della prima squadra sarà affidato a un volto ben noto nella comunità di Ellera, coach Luca Terradura. Nonostante la nuova responsabilità, coach Terradura manterrà il ruolo di responsabile del minibasket, dimostrando ancora una volta la volontà della società di investire nei propri tesserati e favorire una crescita interna all’interno del club.

La Pallacanestro Ellera è già in fermento per il ritorno alle attività cestistiche. A partire dai primi di settembre, si apriranno le iscrizioni per tutti i bambini e le bambine nati e nate dal 2017 in poi. La società è determinata a continuare il suo percorso di crescita e a fornire ai giovani atleti un ambiente stimolante per sviluppare il proprio talento e passione per la pallacanestro.