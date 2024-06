Festa della Repubblica: a Corciano inaugurazione della mostra alla Chiesa Museo di San Francesco

Cerimonia istituzionale e non solo a Corciano, in occasione della Festa della Repubblica. Domenica 2 giugno alle 10:00 deposizione della Corona di alloro presso il Monumento ai caduti dei Giardini di Porta Santa Maria e, a seguire, inaugurazione della Mostra realizzata insieme ad UNUCI – unione nazionali ufficiali in congedo d’Italia sezione di Perugia. Realizzata nella Chiesa Museo di San Francesco e visitabile fino al 23 giugno, è allestita con cartelloni didattici, integrati ed arricchiti da modelli in scala dei mezzi impiegati nelle operazioni del giugno 1944 e da uniformi e militaria dell’epoca forniti da associazioni modellistiche e collezionisti.

Questa iniziativa proposta da UNUCI, che si connota per l’elevato valore storico, culturale e didattico, è dedicata all’80° anniversario dell’arrivo delle truppe alleate nel territorio di Corciano. L’intento è ricordare le operazioni che resero possibile la liberazione dalla dominazione nazi-fascista, rendendo omaggio a quanti, civili e militari, hanno perso la vita in quei giorni che hanno segnato l’inizio di una nuova era per il Paese.