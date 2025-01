Un nuovo consiglio direttivo per la Filarmonica di Solomeo che festeggia i suoi 100 anni

Un nuovo Consiglio Direttivo per la Società Filarmonica Solomeo, composto da: Riccardo ALUNNI CARDINALI, Beatrice BASIGLIO, Lorenzo BELLAVITA, Sergio BELLAVITA, Sergio CALZONI, Andrea CASAVECCHIA, Carolina CUCINELLI, David DELPRETE, Tommaso DELPRETE, Giuseppe DE MASE, Ivan DIOSONO, Matteo GABRIELLI, Stefano GABRIELLI, Barbara IACCHERI, Matteo MARIUCCI, Matteo SANNELLA, Mariangela TACCONE, Daniela TEMPERINI, Veronica TEMPERINI e Andrea VANDONE.

Più di 100 soci hanno partecipato alle votazioni, che hanno confermato gran parte del gruppo dirigente uscente, integrandolo con nuovi ingressi. L’incremento del numero di membri da 15 a 20 rappresenta un segnale chiaro della volontà di raccogliere le migliori energie della comunità e coinvolgere un gruppo di lavoro più ampio e rappresentativo. L’obiettivo è quello di creare un team coeso, capace di operare con dedizione per il bene del paese di Solomeo, rafforzando il legame tra l’associazione e il territorio. Nelle prime riunioni del nuovo consiglio, tenutesi il 10 e il 22 gennaio, sono state definite le cariche sociali. Stefano GABRIELLI è stato confermato alla Presidenza della Filarmonica, mentre Sergio CALZONI, Andrea CASAVECCHIA e Carolina CUCINELLI ricopriranno i ruoli di Vicepresidenti, rispettivamente con deleghe alla banda, alla tesoreria e agli eventi dell’associazione. Questo nuovo Consiglio si distingue per la sua combinazione di esperienza e rinnovamento, integrando membri con una lunga storia nell’associazione e giovani consiglieri che porteranno entusiasmo e nuove prospettive.

Sin dai primi giorni, il nuovo Consiglio Direttivo si è messo all’opera con l’intento di definire le priorità strategiche per i prossimi tre anni, mirando a qualificare e ampliare le attività principali della Filarmonica di Solomeo: dalla Scuola di Musica e di arti “Musike” alla Festa Rinascimentale, passando per il Racconto di Natale e il Natale di solidarietà.

Il Presidente Gabrielli, nel suo discorso di insediamento, ha evidenziato l’importanza del 2025, un anno che segna il centenario della Filarmonica di Solomeo. «Quest’anno celebriamo cento anni di impegno continuo nella musica e nel sociale. Questo anniversario speciale non è solo un momento di festa, ma anche un’occasione per guardare al futuro, con una rinnovata spinta verso nuove sfide e opportunità», ha dichiarato Gabrielli.

Il Consiglio ha avviato i preparativi per celebrare il centenario con una serie di eventi, con l’ideazione di un nuovo logo celebrativo, una mostra storica, presentazioni di libri, una rassegna musicale e molte altre iniziative che coinvolgeranno l’intera comunità. Parallelamente, si proseguirà con il progetto di innovazione della gestione e dell’utilizzo della sede sociale e del Circolo, per offrire nuovi servizi e spazi di incontro alla cittadinanza e ai visitatori del borgo di Solomeo.

Un’attenzione particolare è rivolta ai giovani del paese: «Sono il futuro della Filarmonica e del nostro paese -. ha affermato il Presidente – Attraverso spazi come ‘Il Bunkerino’, il Solom’Pub durante la festa di luglio e molte altre iniziative, i giovani dimostrano ogni giorno di essere una parte attiva, organizzata e coesa della nostra comunità. La Filarmonica continuerà a investire in loro, sicura che il loro entusiasmo e il loro impegno saranno fondamentali per il futuro di Solomeo».

Con i suoi 250 soci, la Filarmonica di Solomeo rappresenta il cuore pulsante della vita comunitaria del paese, sostenendo iniziative che spaziano dalla musica alle attività culturali e ricreative, fino allo sport, grazie anche alla collaborazione con l’ASD Solomeo per la gestione del parco e del centro sportivo “Don Alberto Seri”.

Il nuovo Consiglio Direttivo guarda al futuro con determinazione e spirito di servizio, augurando a tutti i soci e all’intera comunità di Solomeo un buon lavoro e, soprattutto, buon centenario!