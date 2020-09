Secondo incendio in poco tempo a Castelvieto, in fiamme una rimessa

La scorsa notte i vigili del Fuoco di Perugia sono intervenuti con due mezzi nella frazione corcianese di Castelvieto.

In fiamme una rimessa di attrezzi. L’allarme è stato dato intorno alle 22.30 e le operazioni di spegnimento e bonifica si sono protratte fino alla mezzanotte. Ancora al vaglio le cause dell’incendio.

Lo scorso 4 settembre, sempre a Castelvieto, un grosso incendio era divampato in un’azienda agricola. Le fiamme avevano interessato un fienile minacciando l’attigua stalla con una quarantina di mucche.