L’organo protagonista a Solomeo: ultimo appuntamento con ‘Antiqua Vox’

Domenica 2 giugno 2024, alle ore 18.00, presso la Chiesa di San Bartolomeo a Solomeo, si terrà l’ultimo concerto del ciclo “Antiqua Vox”. Questa terza edizione della rassegna ha presentato sei appuntamenti con organisti di fama internazionale provenienti da Spagna, Polonia, Germania e Finlandia. L’obiettivo principale degli organizzatori è stato quello di sensibilizzare ed avvicinare il pubblico al mondo dell’organo, strumento definito da W.A. Mozart come il “Re degli strumenti”.

Storicamente, l’organo è stato utilizzato principalmente per accompagnare la Liturgia in Chiesa, ma nel corso del tempo il repertorio concertistico si è notevolmente ampliato, includendo innumerevoli opere sacre scritte per questo strumento. “Antiqua Vox – concerti d’organo” ha saputo valorizzare queste composizioni, offrendo esibizioni in contesti architettonici suggestivi come la Chiesa di San Bartolomeo a Solomeo.

Il concerto di chiusura vedrà la partecipazione di Markku Makinen all’organo, Fabio Ciofini al clavicembalo e l’Accademia Hermans. L’ingresso è gratuito, un’opportunità imperdibile per tutti gli appassionati di musica sacra e per chiunque voglia avvicinarsi alla bellezza di questo antico strumento.