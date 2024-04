Antiqua Vox 2024: l’organo di Solomeo protagonista di un mondo di concerti sacri

Nella Chiesa di San Bartolomeo a Solomeo, un tesoro musicale del passato è pronto a catturare l’anima degli appassionati. È il restaurato organo A. Rossi del 1791, un gioiello sonoro che, sotto le sapienti mani di abili organisti provenienti da ogni angolo d’Europa, si appresta a raccontare antiche melodie e a suscitare emozioni senza tempo.

È Antiqua Vox 2024, un ciclo di concerti che, giunto alla sua terza edizione, si propone di celebrare e promuovere l’arte dell’organo, invitando il pubblico a immergersi nelle suggestive armonie di questo strumento millenario. Organizzato con cura dalla Fondazione Brunello e Federica Cucinelli, il festival offre sei straordinari appuntamenti, ognuno con la propria atmosfera e il proprio repertorio, capaci di incantare gli ascoltatori più esigenti.

SCARICA IL LIBRETTO 2024

L’inaugurazione di questa festa musicale è prevista per domenica, 28 Aprile 2024, alle ore 18.00, presso la Chiesa di San Bartolomeo a Solomeo. Un concerto d’eccezione attende il pubblico, con l’organista polacco Roman Perucki e il Coro Città di Bastia, diretto da Piero Caraba, pronti a regalare un’esperienza indimenticabile attraverso le note e i canti sacri.

Ma l’appuntamento con la magia dell’organo non finisce qui. Domenica dopo domenica, fino al 2 giugno, la Chiesa di San Bartolomeo accoglierà virtuosi organisti e cori provenienti da diverse parti d’Europa, ognuno portatore di un repertorio unico e avvincente. Dai suggestivi suoni dell’organo di Tomeu Seguin Campins al canto armonioso del Coro Dell’Università degli Studi di Perugia, ogni concerto sarà un viaggio nell’arte e nella spiritualità, un’occasione per lasciarsi trasportare dalle emozioni suscitate dalle note che riempiono lo spazio sacro.