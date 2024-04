Rotatoria Quattrotorri: un tavolo tecnico Corciano-Perugia per risolvere traffico e sicurezza

È stato avviato un tavolo tecnico tra il Comune di Corciano e il Comune di Perugia per affrontare le criticità legate alla rotatoria “Quattrotorri”. Come scrive il sindaco corcianese Lorenzo Pierotti su Facebook si tratta di un importante passo di fronte alle principali problematiche che affliggono l’area. La prima criticità riguarda i rallentamenti del traffico che congestionano le aree urbane di Ellera e San Mariano per almeno due o tre ore al giorno, soprattutto durante le ore di punta. Questa situazione è particolarmente problematica in quanto il traffico si accumula lungo l’unica strada di scorrimento che collega Corciano all’Ospedale di Perugia. Per affrontare questa difficoltà, sono state avanzate varie proposte progettuali che saranno discusse nel tavolo tecnico, coinvolgendo anche la regione Umbria per potenziali finanziamenti.

La seconda critica riguarda la sicurezza stradale, poiché nei pressi della struttura della rotatoria “Quattrotorri” si sono verificati diversi incidenti, alcuni dei quali gravi. Le pietre che la compongono formano un muro alto in certi punti, superando anche il metro di altezza, compromettendo la visibilità e la sicurezza degli automobilisti. Il Comune di Corciano si è quindi impegnato a intervenire per risolvere questa situazione, assumendosi tutte le spese necessarie per garantire la messa in sicurezza dell’area.

Il tavolo tecnico, che sarà composto da personale specializzato nell’urbanistica e nella viabilità dei due Comuni, avrà il compito di esaminare dettagliatamente la situazione attuale e proporre soluzioni adeguate, che potrebbero includere interventi a basso costo o anche lavori straordinari per modificare la viabilità, se necessario. Questo gruppo di lavoro tecnico sarà presieduto dall’Ing. Francesco Cillo per Corciano e dall’Ing. Margherita Ambrosi per Perugia, con il coinvolgimento delle parti politiche per garantire un dialogo costruttivo e trovare soluzioni condivise.