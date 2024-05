Lutto a Corciano: è morto Federico Fornari, figura istituzionale fra le piu’ stimate

È morto dopo una lunga malattia l’ing. Federico Fornari, aveva 59 anni. Da tanti anni impegnato nella politica corcianese, Fornari fu eletto consigliere alle elezioni comunali sia nel 2013 che nel 2018 rivestendo la carica di presidente del consiglio comunale in entrambi i mandati del sindaco Cristian Betti. Candidato in appoggio a Lorenzo Pierotti alle scorse elezioni del 2023, è stato eletto ancora e attualmente rivestiva la carica di vicepresidente del consiglio comunale.

Stimato da tutti i suoi colleghi in consiglio comunale, di Fornari in questi anni si è apprezzata la serietà, la neutralità e il rispetto con cui ha svolto le sue mansioni istituzionali. “Spesso non è stato facile partecipare alle sedute senza potere esprimere giudizi personali o politici – scriveva nel 2018 Federico Fornari nel suo bilancio di fine mandato – la mia presenza doveva rappresentare la figura istituzionale di garanzia nello svolgimento delle attività del Consiglio. Partecipando a tutte le commissioni consiliari ho potuto comunque contribuire in modo significativo alla vita politico – amministrativa di Corciano in maniera costruttiva affiancando orgogliosamente la maggioranza che mi ha voluto come primo rappresentante dei Consiglieri Comunali”. Alla famiglia Fornari le più sentite condoglianze della redazione di Corcianonline.