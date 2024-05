Resistenza a pubblico ufficiale e maltrattamenti in famiglia, i Carabinieri arrestano un 41enne

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Perugia e della Stazione di Corciano hanno arrestato un 41enne, italiano, gravato da precedenti di polizia, per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale e denunciato in stato di libertà in ordine al delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi. I militari, su richiesta pervenuta al Numero Unico di Emergenza – NUE – 112, da parte dell’anziana madre e della sorella del soggetto, sono intervenuti presso la loro abitazione in quanto lo stesso, pochi istanti prima dell’arrivo degli operanti, aveva manifestato condotte violente nei confronti delle donne, danneggiando alcuni suppellettili all’interno dell’appartamento.

L’uomo, rientrato a casa in evidente stato di alterazione dovuto all’uso di alcool, aveva iniziato a colpire con violenza la porta di ingresso, nel frattempo chiusa dall’interno dalle vittime per timore. Alla vista dei Carabinieri l’uomo si è scagliato furiosamente contro di loro, aggredendoli dapprima verbalmente con frasi ingiuriose e successivamente anche fisicamente, tentando di colpirli sferrando dei pugni al loro indirizzo. Prontamente fermato, è stato accompagnato nella locale Caserma ove è stato tratto in arresto per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale e deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia per la suddette ipotesi di reato.

Al termine delle formalità di rito, il 41enne è stato associato alla Casa Circondariale di Perugia-Capanne in attesa della celebrazione del rito direttissimo.