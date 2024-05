Antiqua Vox: prosegue il ciclo di concerti con protagonista l’organo di Solomeo

La musica e l’arte si fondono in un suggestivo scenario che vede protagonisti gli antichi suoni dell’organo A. Rossi del 1791, nel quadro dei concerti di Primavera curati dalla Fondazione Brunello e Federica Cucinelli. Il panorama musicale nazionale vede sempre più realtà impegnate a mettere al centro dell’attenzione l’organo, vero e proprio fulcro della propria programmazione artistica. In passato, l’utilizzo principale di questo strumento, definito “Re degli strumenti” da W. A. Mozart, era legato all’accompagnamento della Liturgia nelle Chiese. Oggi, la scelta dei repertori per i concerti si orienta principalmente verso le meravigliose opere sacre composte per l’organo.

Il ciclo di concerti “Antiqua Vox”, giunto alla sua terza edizione, propone sei appuntamenti che vedranno la partecipazione di organisti provenienti da Spagna, Polonia, Germania e Finlandia. L’obiettivo di questi eventi è sensibilizzare e avvicinare il pubblico a questo strumento straordinario, inserito in contesti architettonici di grande bellezza, come nel caso dell’organo di Solomeo. Dopo il successo del primo appuntamento, il secondo concerto del ciclo è programmato per domenica 5 maggio 2024 alle ore 18:00 presso la Chiesa di San Bartolomeo a Solomeo, con esibizione dell’organista Tomeu Seguí Campins e del Gruppo Polifonico Suavis Sonus diretto da Andrea Burini.

Ecco di seguito i prossimi appuntamenti previsti, sempre presso la Chiesa di San Bartolomeo a Solomeo, fino al 2 giugno 2024:

Domenica 5 maggio 2024, ore 18:00: Tomeu Seguí Campins, organo, con il Gruppo Polifonico Suavis Sonus diretto da Andrea Burini.

Domenica 12 maggio 2024, ore 18:00: Esibizione di Radoslaw Marzec all’organo, con la partecipazione della Corale Fratelli Giovanni da Pian di Carpino diretta da Sergio Briziarelli.

Domenica 19 maggio 2024, ore 18:00: Concerto di Johannes Skudlik all’organo, con la partecipazione del Coro dell’Università degli Studi di Perugia diretto da Marta Alunni Pini.

Domenica 26 maggio 2024, ore 18:00: Performance del Regensburger Kantorei sotto la direzione di Roman Emilius, con organo e direzione musicale a cura dello stesso Emilius.

Domenica 2 giugno 2024, ore 18:00: Esibizione di Markku Makinen all’organo, accompagnato da Fabio Ciofini al clavicembalo, con la partecipazione dell’Accademia Hermans.