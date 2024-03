Rigenerazione urbana ed efficientamento energetico: proseguono le sinergie del comune

“L’edificio di via Settembrini è stato progettato negli anni settanta e, sebbene mantenga integri tutti gli elementi strutturali, può essere oggetto di un intervento di ottimizzazione energetica, per ridurre i consumi ed aumentare la qualità ambientale” Così l’assessore all’Urbanistica ed Edilizia del Comune di Corciano, Francesco Mangano, introduce l’incontro avuto con l’Istituto Tecnico Superiore Umbria Academy per un primo accesso nell’edificio scolastico che ospita la scuola primaria del Girasole. Si tratta dell’ultima collaborazione dell’amministrazione con enti di formazione per rigenerazione urbana e progetti di efficientamento energetico. L’assessore ha accompagnato la Coordinatrice Laura Galli e due docenti dell’ITS, ingegneri Cagnano Alfonso e Centi Gino, impegnati nel corso di ‘Building Information Modeling e grafica digitale applicata’, organizzato dall’Istituto per la formazione di un esperto nel settore costruzioni, capace di operare nella progettazione, nella realizzazione e nella gestione di opere pubbliche e private in tutte le fasi del processo degli interventi edilizi: pianificazione, gestione e controllo dei processi progettuali ed esecutivi, monitoraggio e valutazione dei risultati ottenuti.

“Lo studio dell’immobile a cura dell’ITS Umbria Academy – ha ribadito Mangano – consente di raggiungere due obiettivi: dare agli studenti l’opportunità di cimentarsi con un progetto reale e permettere all’Amministrazione Comunale di dotarsi, senza oneri finanziari a carico, di un elaborato utile per eventuali interventi futuri”. Nelle prossime settimane i docenti dell’ITS Umbria Academy incontreranno i tecnici comunali per l’analisi delle planimetrie e degli originali elaborati progettali, primo passo per inserire la scuola primaria del Girasole come materia di studio del nuovo corso finalizzato alla formazione della figura professionale BIM Specialist. L’iniziativa sarà seguita anche dall’Assessore alla Pubblica Istruzione Sara Motti, che in questi giorni sta seguendo l’iter per la gara della nuova scuola media, che sorgerà nella zona adiacente all’edificio della primaria, nell’area che l’Amministrazione Comunale ha ceduto a Inail per il perfezionamento della pratica. “L’edilizia scolastica e i servizi formativi sono sempre al centro della nostra azione – ribadisce Motti – per coniugare progetti che possono connettere la scuola al tessuto sociale.”