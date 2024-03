La Filarmonica di Solomeo a Riva del Garda per il Concorso internazionale per bande “Flicorno d’oro”

Venerdì 22 e sabato 23 marzo la Filarmonica di Solomeo si recherà a Riva del Garda per partecipare al concorso internazionale per bande “Flicorno d’oro”. Sono state settimane di grande impegno e di prove continue quelle appena trascorse che hanno visto il gruppo musicale di Solomeo con i suoi Direttori: i maestri Andrea Angeloni e Francesco Verzieri preparasi al meglio per questo importante appuntamento. La banda si esibirà nel tardo pomeriggio di venerdì 22 marzo presso il Centro Congressi di Riva del Garda.

In questi anni la Banda della Filarmonica di Solomeo ha elevato notevolmente la qualità del suo repertorio musicale che l’ha portata in poco tempo a partecipare al “non concorso” di Città della Pieve (Pg), al Concorso Bacchetta d’oro di Fiuggi (Fr) e fra pochi giorni all’appuntamento concorsuale più prestigioso d’Italia.

Ad accompagnare i 45 musicisti del gruppo sarà il Presidente della Filarmonica di Solomeo Stefano Gabrielli che a nome dell’intera associazione sottolinea la soddisfazione nel vedere la banda locale confrontarsi con realtà musicali provenienti da tutta Europa.

1 di 6

“Continua da essere un percorso straordinario – sottolinea il Presidente Gabrielli- quello intrapreso dalla Filarmonica di Solomeo. La scuola di musica conta decine e decine di allievi, collaboriamo da alcuni anni attraverso il Progetto “si, la, sol” con l’Istituto “Bonfigli” di Corciano per ampliare l’offerta formativa ad indirizzo musicale, nel 2022 il maestro e compositore Lorenzo Pusceddu ha presentato e diretto la prima del nuovo brano musicale scritto per Solomeo e la sua Banda dal titolo “Solomeo dreams”, e poi la banda che si esibisce oramai in palchi molto prestigiosi come l’ultimo appuntamento nell’estate scorsa che la vista partecipare al Festival Villa Solomei nel “Sounds of China” con il maestro Guo Gan. Alla vigilia dei 100 anni della nostra Filarmonica Solomeo – conclude il Presidente – non posso che ringraziare tutti i musicisti, i maestri e l’intero Consiglio direttivo dell’Associazione per l’intenso lavoro svolto e per quello che ci attende”.