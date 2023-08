Minori stranieri non accompagnati: un’occasione di integrazione in famiglia a Corciano

L’Assessore Giordana Tomassini del Comune di Corciano sottolinea l’importanza e il significato di dare ai ragazzi e alle ragazze stranieri non accompagnati la possibilità di vivere all’interno di una famiglia. Questa opportunità offre loro un ambiente sicuro e accogliente, essenziale per facilitare il processo di integrazione nella società.

Il Comune di Corciano è impegnato fin dal 2011 nel tema dei minori in difficoltà, sviluppando progetti di affido familiare professionale. Questi progetti sono stati realizzati in collaborazione con il Terzo Settore, inclusi Frontiera Lavoro, ASAD e Arcisolidarietà ora d’aria. Nel 2017, grazie ai fondi FAMI (Fondo Asilo Migrazione Integrazione), il Comune ha iniziato a sperimentare percorsi di affido familiare professionale specificamente dedicati ai Minori Stranieri Non Accompagnati, un’innovazione nell’ambito dell’accoglienza, ancora poco diffusa a livello nazionale. Successivamente, il progetto ha aderito alla Rete SAI (Sistema Accoglienza Integrazione) del Ministero dell’Interno.

I risultati ottenuti sono notevoli, con la creazione di percorsi di affido familiare per 12 minori stranieri, di cui 8 attualmente ancora in percorsi di accoglienza in famiglie affidatarie. Questi risultati sono ancora più significativi se si considera che, a livello nazionale, solo l’1% dei minori stranieri non accompagnati è stato accolto in affido familiare rispetto al totale dei MSNA presenti in Italia.

L’iniziativa di Corciano si distingue per il sostegno multi-professionale offerto sia ai minori sia alle famiglie affidatarie. Un’équipe composta da Assistenti Sociali, Educatori, Mediatori Culturali, Psicologi ed Operatori Legali collabora e affianca le famiglie per garantire un supporto adeguato alle necessità dei minori e delle famiglie.

Per le famiglie interessate a partecipare al percorso di accoglienza, è previsto un iter che include informazioni, valutazione, formazione, contributo economico mensile e una polizza assicurativa.

Per maggiori informazioni o per richiedere un appuntamento, è possibile contattare i seguenti numeri:

Ufficio di Cittadinanza Comune di Corciano: 0755188300

Tiziano Andreani: 3381676626