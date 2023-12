Scuola “Amica Telethon”, successo per il convegno sulle malattie rare

Anche quest’anno la scuola Bonfigli di Corciano ha aderito alla campagna “Scuole amiche di Telethon” per sostenere la ricerca. Tre gli eventi che si sono susseguiti nella giornata del 15 dicembre, realizzati in collaborazione con Telethon Coordinamento Umbria e coordinati dalle insegnanti Rosa Bozzi e Marilena Mangano. Il convegno scientifico tenuto dalla ricercatrice Marta Serafini del San Gerardo di Monza ha avvicinato i ragazzi delle classi terze al mondo della ricerca scientifica, mentre le parole del referente Telethon Paolo Gallina li ha introdotti al mondo del volontariato.

Nel corso del convegno molto toccante la testimonianza di Gloria Tramontana, ex alunna della Bonfigli e testimonial Telethon in quanto affetta da una malattia genetica rara. Dopo il convegno la distribuzione a scuola dei cuori di cioccolato ha fatto sì che tantissimi alunni, dall’infanzia alla primaria, contribuissero alla raccolta fondi per sostenere la ricerca. Infine con l’evento “Cantare per donare” a cura delle insegnanti di musica Cristina Binaglia, Francesca Orabona e Giovanna Pazzaglia, il coro Bonfigli ha allietato la vendita dei cuori di cioccolato al Quasar Village di Corciano.

Insomma, un’intera giornata di sensibilizzazione all’insegna della solidarietà per la Bonfigli, ancora una volta “Scuola Amica Telethon”, ancora una volta a fianco di Telethon per sostenere la ricerca con il cuore e con le voci dei suoi ragazzi.