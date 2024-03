Esplorando la bellezza dei versi: evento per la Giornata Mondiale della Poesia a Corciano

La poesia non teme i cambiamenti, le novità, le paure, l’ignoto; il tutto viene superato dalla forza dei poeti, i quali non si preoccupano della modernità e delle nuove tecnologie, ma traggono forza dalla bellezza dei loro versi, dall’intensità delle parole ricche di emozioni, immagini che esprimono attraverso i loro componimenti. Con questa premessa, la Biblioteca Comunale “G. Rodari” celebra il 21 marzo, giornata mondiale della Poesia, istituita nel 1999 dall’UNESCO, con un incontro nell’ambito della III edizione del ciclo “Incontriamo la Poesia”, dal titolo “Di Poeta in Poeta”, con la presenza del poeta umbro Evaristo Seghetta, che introduce la poesia di Pierluigi Cappello.

1 di 2

Il 21 marzo rappresenta un’esaltazione della poesia che, nella Biblioteca Comunale “G. Rodari” di Corciano, attenta a recepire un bisogno attuale della collettività, non rappresenta un evento sporadico, ma la tappa di un percorso di approfondimento di questa forma letteraria andata ormai in disuso. Infatti, il progetto “Incontriamo la Poesia”, ideato da tre nostre utenti volontarie, Antonietta Petetti, Liliana Simoneschi e Matilde Biagioli, con la finalità di promuovere la conoscenza e la diffusione della poesia, ha avuto inizio nel 2022 con “Questa per me è poesia”, si è sviluppato nel 2023 con il ciclo “L’attenzione, Il corpo, Diversamente, Il sogno, Ricerca dell’identità, I luoghi” e continua quest’anno con il ciclo “Di Poeta in Poeta”.

Gli incontri sono sempre tenuti in forma interattiva tra poeta ospite e partecipanti e si concentrano sull’approfondimento della produzione poetica di un singolo autore/autrice sotto la guida esperta di un/a poeta ospite. La modalità è quella dell’esplorazione dei testi poetici attraverso la lettura ad alta voce, la riflessione, la scrittura e la condivisione, in un clima, ci auguriamo, sempre accogliente e giocoso.

L’iniziativa ha già ottenuto il patrocinio del Centro Pari Opportunità della Regione Umbria e prevede nel mese di giugno un evento congiunto alla Biblioteca delle donne “Laura Cipollone” con la presenza della poeta Gladys Basagoitia Dazza, premiata più volte in Perù, Brasile e Italia in concorsi di Poesia nazionali e internazionali, introdotta da Antonella Giacon.

Come spiega Francesco Mangano, assessore alla Cultura del Comune di Corciano: “Gli appuntamenti di “Incontriamo la Poesia” sono ormai una piacevole consuetudine di riflessione e approfondimento su questa forma letteraria così speciale. Il format collaudato coniuga metodologia interattiva, qualità dei contenuti, poeti ed autori di sicura competenza. L’evento del 21 marzo è un’occasione celebrativa di sicuro interesse alla quale tutti sono invitati ad intervenire”.