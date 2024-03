Sicurezza: in arrivo due nuove unita’ alla stazione Carabinieri di Corciano

Dalle parole ai fatti il tempo intercorso è stato breve, anzi brevissimo! L’incontro istituzionale in materia di sicurezza svoltosi a Corciano con il Prefetto e tutte le forze dell’ordine a gennaio – ha portato ottimi frutti. Tra poche settimane la stazione locale potrà contare su un nuovo maresciallo e un nuovo carabiniere. Grato e soddisfatto il Sindaco Lorenzo Pierotti, che per primo aveva promosso e sollecitato un confronto chiaro e senza filtri sulla sicurezza. “ Praticamente una pattuglia in più che torna a disposizione del nostro territorio è un grande risultato – commenta il primo cittadino – a nome mio e di tutta la comunità rinnovo i ringraziamenti, al comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica per il tempo che ci ha dedicato, e – ribadisce ancora – per onorare gli impegni presi!”.

Il colloquio di gennaio, estremamente cordiale, era stato improntato all’insegna della massima sinergia, tra l’analisi della situazione di fatto – che, viene riconosciuto da più parti, a Corciano non denota difficoltà o emergenze maggiori di altri contesti provinciali – e le proposte per implementare il monitoraggio del territorio, operazione quest’ultima su cui era stato convenuto di non abbassare la guardia.

“Corciano vanta un ottimo rapporto con le forze dell’ordine – aveva detto a suo tempo il Sindaco – e l’incontro effettuato prosegue il percorso di collaborazione istituzionale in materia di sicurezza. Tutte le forze dell’ordine rappresentano un punto di riferimento indispensabile nelle attività di presidio del territorio, operando in sinergia, in maniera stabile e puntuale, con la Polizia Locale e le altre forze dell’ordine”.

L’impegno ribadito dalla Questura e l’assegnazione delle unità alla Stazione locale dei Carabinieri, oltre a costituire un ulteriore segnale di attenzione da parte del comitato, diventa espressione della volontà dell’amministrazione di aumentare la percezione di sicurezza della cittadinanza nei confronti della propria zona di residenza, a tutto vantaggio dell’attrattività esercitata dalla stessa verso l’esterno. Non posso che ringraziare ancora tutti i membri del comitato,S.E il Prefetto Armando Gradone, il Questore di Perugia Dott. Fausto Lamparelli, il Comandante Provinciale dei Carabinieri Colonnello Sergio Molinari e il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Colonnello Carlo Tomassini.

