Cinofilia sportiva: grande partecipazione alle gare di Mantignana

“Siamo orgogliosi e soddisfatti del risultato ottenuto da una manifestazione che ha portato nel nostro Comune centinaia di persone accompagnate dai propri fedeli e stupendi cani”. Così Francesco Cociloco, assessore allo sport del Comune di Corciano, commenta con soddisfazione le gare di cinofilia sportiva svoltesi aabato 2 e domenica 3 marzo al centro sportivo Arcs di Mantignana. Alla due giorni, sotto l’egida dell’ente di promozione sportiva CSEN e la federazione FIDASC, hanno partecipato oltre 400 binomi nelle discipline Agility, Hoopers, Obedience, Rally Obedience, Dog Balance e Pool out ricerca Tartufo.

“L’evento ha richiamato da molte parti d’Italia numerose persone – commenta il presidente del Consiglio Comunale Andrea Bacelli – che hanno potuto assaporare i cibi della tradizione oltre ai servizi offerti daltta la comunità commerciale che da sempre è un fiore all’occhiello per il comune di Corciano”. La manifestazione rivelatasi la più grande per il centro Italia, è stata organizzata dall’ASD Zampe Mo-Leste, considerando che le gare erano valevoli per il campionato italiano e anche per l’accesso alla nazionale che rappresenterà il paese ai prossimi mondiali. “E’una attività sportiva in grande ascesa – conclude l’assessore Cocilovo- devo dire personalmente che è particolarmente affascinante vedere il cane con il proprio conduttore muoversi all’unisono all’area aperta, nel pieno rispetto dell’ambiente, mentre si dilettano nelle varie discipline, ed in particolar modo quel rapporto di fiducia e complicità tra persona e amico a 4 zampe che dovrebbe essere preso ad esempio anche nei rapporti umani”.

Ufficio Stampa Comune di Corciano