Fratelli d’Italia: “Vicinanza e solidarieta’ alle forze dell’ordine”

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia Corciano ha voluto esprimere la propria vicinanza e solidarietà alle forze dell’ordine recandosi nei giorni scorsi in visita alla Caserma dei Carabinieri di Corciano. “Essere attaccati per aver fatto il proprio dovere è sicuramente demotivante per chi mette a rischio la propria incolumità per garantire l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini! – affermano i consiglieri in un comunicato – gli attacchi alle forze dell’ordine di media e forze politiche di sinistra rischiano di creare una situazione di debolezza che criminali e antagonisti credono di poter sfruttare come debolezza. E’ legittimo manifestare ma nel rispetto delle regole. Le istituzioni – proseguono – hanno il dovere di sostenere con convinzione gli agenti impiegati nella pubblica sicurezza”.

I consiglieri di Fratelli d’Italia Corciano respingono fermamente i gravi tentativi di delegittimazione messi in atto nei giorni scorsi: “E’ necessario fermare immediatamente questo clima d’odio – avvertono – che rischia di provocare conseguenze come quelle accadute a Torino, dove una volante e gli agenti che stavano fermando un irregolare per condurlo in un centro di rimpatrio, sono stati aggrediti dai manifestanti dei centri sociali. Ci aspettiamo che anche la sinistra, che è stata prontissima nel mettere sotto processo mediatico Polizia e Carabinieri, esprima oggi solidarietà alle Forze dell’ordine e condanni senza tentennamenti le violenze fisiche messe in atto con regolarità da centri sociali e antagonisti”.