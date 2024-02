“Note di Viaggio” torna alla Biblioteca Rodari di Corciano

L’Assessore alla Cultura di Corciano, Francesco Mangano, ha annunciato con entusiasmo il ritorno della rassegna concertistica “Note di Viaggio” alla Biblioteca “G. Rodari” di San Mariano. Questa serie di concerti, giunta alla sua settima edizione, arricchisce il panorama culturale locale offrendo esperienze musicali di alta qualità.

La rassegna, in programma da febbraio a luglio, proporrà cinque appuntamenti mensili che si snoderanno attraverso un viaggio musicale e narrativo. Il primo concerto, in programma il 24 febbraio, esplorerà le danze d’Europa, offrendo al pubblico una panoramica che spazia dalla Spagna alla Francia, fino alla Scandinavia, attraverso le suggestive composizioni di Edvard Grieg.

Gli appuntamenti successivi saranno altrettanto interessanti, con confronti tra i grandi della musica colta europea come Mozart, Schumann e Chopin, e approfondimenti sulla figura di Niccolò Paganini. Uno degli spettacoli in programma, curato dal duo SatorDuo, sarà un omaggio a Paganini, anticipando le tournée internazionali previste in Cina e negli Stati Uniti nell’estate e nell’autunno del 2024.

Dopo la pausa di maggio, gli ultimi due concerti si sposteranno nel suggestivo parco antistante la Biblioteca. Fra gli artisti in programma, il chitarrista Francesco Tizianel, noto per la sua tecnica fingerstyle originale, proporrà uno spettacolo intitolato “Carillon”, che spazierà fra brani originali e arrangiamenti di celebri artisti come The Beatles, Queen, Michael Jackson e Lucio Battisti.

Tutti i concerti saranno ad ingresso gratuito, ma si consiglia la prenotazione presso la Biblioteca “G. Rodari” per assicurarsi un posto. Un’opportunità unica per gli appassionati di musica e cultura di vivere un’esperienza coinvolgente e stimolante.

Ecco le date degli appuntamenti musicali che arricchiranno il panorama culturale di Corciano nei prossimi mesi.

