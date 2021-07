Lo spettacolo del Corciano Festival torna ad animare l’agosto umbro

Spettacoli all’aperto, mostre d’arte, opere teatrali, concerti, appuntamenti letterari e rievocazioni storiche, il tutto allestito in sicurezza e all’insegna della qualità artistica. Il Corciano Festival torna anche quest’anno ad animare l’estate umbra con la sua 57^ edizione, dal 7 al 15 agosto, con un programma vivace ed eterogeneo che, fedele alla sua storia, ospiterà tutte le espressioni artistiche con appuntamenti adatti ad ogni tipo di pubblico.

“È motivo di grande orgoglio poter essere ancora una volta qui, uniti, a lavorare per una delle manifestazioni più significative della scena culturale umbra” – le parole degli organizzatori – “Anche quest’anno offriremo un’opportunità ai cittadini, ai turisti e agli amanti dell’arte realizzando un programma di alto livello che attraverserà tutti i linguaggi artistici, come nella migliore tradizione corcianese”.

La kermesse, tra i festival culturali più antichi dell’Umbria, organizzata e promossa dal Comune e dall’associazione turistica Pro Loco Corcianese, si svolgerà nei luoghi storici di Corciano, selezionato tra I Borghi più belli d’Italia e riconosciuto come Destinazione Europea d’Eccellenza.