Dammi solo un minuto: screening cardiovascolare a Corciano per tutti

La prevenzione diventa una questione centrale quando si tratta della salute del cuore. Negli ultimi tempi, la perdita prematura di giovani a causa di arresti cardiaci ha suscitato profonda riflessione sulla possibilità di evitare tali tragedie e limitare simili eventi. Il progetto promosso dall’associazione Nicola Camicia, intitolato “Dammi solo un minuto” per non dimenticare, propone una seconda edizione dello screening cardiovascolare gratuito, questa volta a Corciano.

L’obiettivo è chiaro: lanciare un messaggio forte affinché persone di tutte le età abbiano la possibilità di sottoporsi a uno screening cardiovascolare. È sufficiente davvero poco per mettere in sicurezza la propria vita e risparmiare ai propri cari, famiglie e amici una sofferenza che potrebbe protrarsi per anni.

Dopo il lutto che ha colpito la famiglia Camicia, è nata un’associazione con l’intento di mantenere vivo il ricordo di Nicola, deceduto prematuramente per arresto cardiaco. Il nome stesso dell’associazione, “Dammi solo un Minuto”, suggerisce l’importanza di dedicare almeno un momento a se stessi per verificare le proprie condizioni di salute, in particolare quelle cardiovascolari.

L’appuntamento per lo screening cardiovascolare gratuito è fissato per il 24/02/2024 dalle ore 07:00 alle ore 13:00 presso il Poliambulatorio Fisiocam, ubicato in Via Gramsci 6, primo piano del centro commerciale La Galleria Ellera di Corciano. Durante queste ore, su prenotazione, i cittadini avranno la possibilità di sottoporsi a un elettrocardiogramma, misurare i parametri vitali e effettuare esami ematici quali colesterolo totale, HDL, LDL e glicemia.

L’evento è reso possibile grazie all’impegno della Fisiocam srl, della Direzione dei laboratori Crabion, dei medici, cardiologi, infermieri, biologi e del personale della Fisiocam. Inoltre, lo screening gratuito ha il patrocinio dell’Ordine Professionale Infermieri (OPI). I partecipanti riceveranno immediatamente i risultati dell’elettrocardiogramma con relativa scheda, mentre i risultati degli esami ematici verranno comunicati via mail.

L’Associazione Nicola Camicia “Dammi solo un Minuto” vuole sottolineare l’importanza della prevenzione cardiovascolare e si impegna a continuare iniziative simili e sensibilizzare chi è coinvolto in attività analoghe. L’impegno dell’associazione sarà anche quello di continuare la formazione sul primo soccorso cardiovascolare attraverso corsi di RCP (Respirazione Cardiopolmonare) e l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico.