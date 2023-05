I numeri delle comunali: dalla lista più votata al record Sara Motti

- pubblicità -

Alle elezioni comunali di domenica 14 e lunedì 15 Lorenzo Pierotti, centro sinistra, risulta vincitore in tutte le 22 sezioni elettorali, portando in consiglio comunale undici consiglieri.

La percentuale maggiore di voti per Pierotti arriva dal seggio numero 20 di San Mariano con il 78%, la percentuale minore – 56,49 – dal seggio numero 7 di Mantignana. È invece la sezione numero 4 di Capocavallo quella dove ottiene la percentuale migliore lo sfidante di centro destra Daniele Padovano – 40,13% – che riporta i consensi più bassi – 18,95% – proprio laddove Pierotti ha la meglio (sezione 20). Padovano, eletto consigliere, ne porta in consiglio comunale altri quattro. Nessun consigliere invece per il Movimento 5 Stelle rappresento dalla candidata Chiara Fioroni. Quest’ultima ha ottenuto migliori consensi nel seggio 16 di Chiugiana con il 6,64% e la percentuale più bassa – 3,05 – sempre nel succitato seggio 20.

A Corciano la lista con maggiore percentuale di consenso è quella del Partito Democratico: 28,29%. Seguono Lorenzo Pierotti sindaco 19,65%, Fratelli d’Italia 16,92%, Azione-ItaliaViva-CiviciX-PSI (Lorenzo Pierotti) 10,13%, Padovano Sindaco 6,17%, Uniti per Corciano (Pierotti) 4,98%, Movimento 5 Stelle 4,32%, Alleanza Verdi Sinistra (Pierotti) 3,91%, Forza Italia 3,70% e Lega 1,91%.

Quanto ai candidati consiglieri più votati va segnalata la record-woman Sarà Motti, assessore uscente nella lista del PD che ha ottenuto ben 529 voti. Dietro di lei in pole position tutti candidati della lista PD: Veronica Munzi, consigliera uscente con 251 voti, il già assessore Francesco Mangano 245 e il segretario del PD corcianese Stefano Gabrielli con 244 voti.

Per il centro destra i più votati arrivano dalle file di Fratelli d’Italia: la consigliera uscente Elena Ciurnella con 185 voti, Luca Camicia 142 e Giuseppe Siciliano con 75 voti.