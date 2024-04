Al Quasar Village arriva Bella Gianda per firmacopie e foto con i fan

Michael Casanova, speaker e content creator popolare sui social tra i giovani, presenta il suo libro. Sabato 27 aprile al centro commerciale di Ellera di Corciano. Si può partecipare anche a un contest

Un passato da calciatore e un presente come speaker radiofonico e punto di riferimento per i giovanissimi sui social, da Tik Tok a Instagram passando per You Tube. È Michael Casanova, conosciuto ormai da tutti come Bella Gianda, che sabato 27 aprile alle 17 incontrerà i suoi fan al Quasar Village di Corciano per il firmacopie del suo libro ‘Verifichiamo! Record, curiosità e stranezze da scoprire insieme’ e per fare con loro foto in galleria. Su Instagram è intanto aperto il contest social che dà la possibilità di vincere un meet & greet con l’artista: basta scattare una foto con il libro e pubblicarla con i tag @michael_casanova89 e @quasarvillage. Tra quelle pubblicate, verranno selezionate le tre foto che hanno ottenuto più likes. Gli autori di questi scatti si aggiudicheranno i pass per incontrare Michael nel backstage. Classe 89, Casanova è stato portiere del Lugano calcio e della Nazionale Svizzera, ma ha dovuto interrompere la carriera a causa di un infortunio. Oggi è speaker radiofonico per l’emittente svizzera Radio3i e content creator molto popolare tra i giovanissimi della ‘Generazione Alpha’. Nel 2020 ha creato un format divenuto virale su TikTok e molto riconoscibile grazie ad alcuni claim e slogan diventati i suoi segni distintivi: dal saluto ormai iconico ‘Bella Gianda’ al ‘Verifichiaaamo’ usato nel suo format per accettare le sfide della propria community nel testare una varietà di esperimenti e curiosità, espressione che ha ispirato anche il titolo del suo libro.

