Incendio al ristorante Huawei: al lavoro i Vigili del Fuoco con tre squadre

Verso le 16:00 è scattata la segnalazione di un incendio in un’attività di ristorazione situata a Ellera di Corciano. Tre squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dalla sede centrale si sono recate sul posto per fronteggiare l’emergenza. L’intervento dei pompieri si è concentrato principalmente sulla cucina, dove le fiamme sono state domate. Tuttavia, nonostante l’estinzione delle fiamme, è stato necessario proseguire il lavoro delle squadre al fine di evacuare i fumi residui e raffreddare le aree coinvolte per garantire la sicurezza dell’ambiente.

La scena dell’incidente è stata presidiata anche dalla presenza della polizia municipale, che ha coordinato il traffico e garantito la sicurezza dei presenti, e del servizio di emergenza 118, pronto a fornire assistenza medica se necessario.

