Riparte la stagione del Minibasket della Pallacanestro Ellera: al via le prove gratuite

Il 4 settembre segna l’inizio della nuova stagione di minibasket presso la Pallacanestro Ellera, che si appresta ad avviare la sua 38ª stagione sportiva. Con la solida tradizione di promuovere la pallacanestro per i giovani ragazzi del territorio, l’associazione offre a ragazzi dai 5 ai 12 anni l’opportunità di partecipare a ben due settimane di prova gratuita al Palazzetto di Ellera in via della Cooperazione 2.

L’impegno e la passione che contraddistinguono la squadra si riflettono nell’entusiasmo con cui la nuova stagione viene affrontata. “Andiamo ad iniziare la nostra 38ª stagione sportiva e lo vogliamo fare come è nostra consuetudine facendo promozione di minibasket per i giovani ragazzi del nostro territorio,” afferma Luca Terradura, responsabile del minibasket Pallacanestro Ellera. “Ci aspetta un duro lavoro che sapremo svolgere al meglio come sempre per la nostra è una famiglia, come piace dircelo ai tra noi istruttori e allenatori.”

La Pallacanestro Ellera è grata a tutti i membri dello staff tecnico che si dedicano a questa iniziativa e augura loro un eccellente lavoro e il massimo successo nella stagione cestistica 2023/2024.

Per chi desidera informazioni su come far avvicinare i giovani atleti alla pratica del minibasket, sono forniti i contatti degli istruttori suddivisi per fasce d’età:

Anni 2018-17-16-15:

Luca Terradura: 366 5606619

Francesca Biscarini: 339 2831914

Federico Buccioli: 366 9030140

Anni 2014-13:

Damiano Rossi: 347 8506081

Francesca Biscarini: 339 2831914

Anni 2011-12:

Luca Terradura: 366 5606619

Francesca Biscarini: 339 2831914

Federico Buccioli: 366 9030140

Anni 2010-2009:

Riccardo Capponi : 340 5358035

Fabio Ciaccio : 347 7617056

Con l’inizio di questa nuova stagione, la Pallacanestro Ellera dimostra ancora una volta il suo impegno verso lo sviluppo dei giovani talenti sportivi e il loro coinvolgimento nella pratica del minibasket. L’entusiasmo, la dedizione e il desiderio di coltivare la passione per il basket in giovani atleti sono gli ingredienti chiave di un gruppo che continua a crescere ed evolversi.