Corciano festeggia Luisa Fagioli, 103 anni: vita normale e amore familiare il segreto della longevità

Luisa Fagioli, corcianese di 103 anni, ha ricevuto il “grosso” e una pergamena ricordo come cittadina più longeva del comune. Il riconoscimento è stato accolto con grande gratitudine da Luisa, che ha letto la pergamena senza l’ausilio degli occhiali. A sorprendere è anche vitalità di Luisa: non solo è in grado di affrontare le sfide quotidiane senza problemi, ma sale e scende addirittura tre rampe di scale con una naturalezza invidiabile.

Il Sindaco Lorenzo Pierotti non ha potuto fare a meno di chiedere a Luisa il suo segreto per una vita così lunga e piena di vitalità. Con un sorriso che riflette l’esperienza di oltre un secolo, Luisa ha risposto senza esitazione: “Una vita normale, vicino a famiglia e amici”. Questo semplice mantra sembra avere dato a Luisa la chiave per una vita lunga e soddisfacente.

Da ricordare che Luisa aveva compiuto il traguardo di 100 anni a marzo di tre anni fa, in piena pandemia da covid. All’epoca le prescrizioni sanitarie avevano impedito che ricevesse l’attestato come da tradizione, ma oggi la sua eccezionale longevità è stata finalmente riconosciuta e commemorata. Il Sindaco ha trascorso del tempo con lei e la sua famiglia, ascoltando storie di una vita vissuta pienamente.

I familiari di Luisa, tra cui i suoi figli, il cognato, il genero e i pronipoti, hanno condiviso aneddoti che mostrano la forza e la determinazione di questa donna straordinaria. “Mi hanno detto che prepara ancora la pasta fatta in casa – ha detto il sindaco Pierotti – Una forza della natura! Quando ci siamo salutati, ci siamo dati appuntamento a marzo 2024 per festeggiare insieme i suoi 104 anni!”.