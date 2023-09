Incendio in un capannone a Taverne di Corciano: rapida risposta dei Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco di Perugia, in collaborazione con la squadra del distaccamento Cavour, sono intervenuti alle prime luci dell’alba di oggi, alle 4:50, per domare le fiamme che hanno coinvolto un capannone a Taverne di Corciano. L’incendio, che ha interessato un’azienda specializzata nella produzione di tendaggi, è stato innescato da un furgone al suo interno.

Fortunatamente, non sono stati riportati danni a persone in seguito all’evento. I Vigili del Fuoco hanno lavorato per circoscrivere e spegnere l’incendio, riuscendo a prevenire che le fiamme si propagassero ad altre strutture circostanti. La tempestiva risposta delle squadre di emergenza ha contribuito a minimizzare il potenziale impatto negativo sull’area.

L’azienda coinvolta è ora impegnata nella valutazione dell’estensione dei danni materiali subiti mentre si lavora per determinare le cause che hanno portato all’incendio del furgone.