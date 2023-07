Esordio intenso per le Finali Nazionali del Centro Sportivo Italiano a Perugia-Corciano

Le Finali Nazionali del Centro Sportivo Italiano hanno preso il via con una giornata ricca di emozioni, coinvolgendo circa 500 atleti che si sono sfidati sui campi di calcio e basket. Le squadre umbre hanno avuto un inizio impegnativo in termini di risultati, ma sono state determinate a raggiungere le semifinali.

Nella categoria Calcio a 5 maschile e femminile e pallacanestro Open, numerosi spettatori hanno affollato le tribune per sostenere gli atleti umbri scesi in campo ieri. Domani sarà invece il turno delle attività paralimpiche, con 10 squadre che si sfideranno nelle categorie calcio a 5 Plus, SuperPlus e Basket Integrato.

Per le squadre umbre, composte da 5 squadre di calcio a 5 e basket, l’inizio è stato difficile in termini di risultati. Nella categoria Open, i cestisti dell’Atletico Maldossi hanno perso di due punti nella prima partita contro il Gigante Inverigo, ma si sono riscattati vincendo la seconda partita contro I Furiosi di Verona. Gli Orto Boys hanno iniziato con una vittoria contro l’ASD Dalmazzo, ma successivamente hanno ceduto contro l’Emilia Romagna. Nel calcio a 5 femminile, il Valdipierle Cf5 ha perso contro il Forcoli, mentre la Futsal Perugia è stata sconfitta dalla Polisportiva Nuova Tricase. Nel calcio a 5 maschile, i White Devils hanno subito una sconfitta contro il Collettivo Confusione di Bergamo.

Nella categoria Top Junior di basket, la Polisportiva Libertas S. Felice è in testa con 6 punti, seguita da Polisportiva Avigliana basket e Asd Basket Volpiano. Gli Argonauti ASD non sono riusciti a ottenere vittorie nella prima giornata. La competizione proseguirà con ulteriori partite nella fase a gironi, che determineranno le squadre semifinaliste.

Iniziato anche il torneo delle attività paralimpiche, che si svolgerà negli impianti di Perugia e Corciano. Le finali, che assegneranno i 4 scudetti della stagione sportiva del Centro Sportivo Italiano, si disputeranno domenica.