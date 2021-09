A Ellera arriva CINEMAN’DO, quattro serate di cinema all’aperto per tutti

Quattro serate per stare insieme, confrontarsi e vivere la magia del cinema sotto le stelle. Nel quartiere di Ellera di Corciano arriva la prima edizione di Cineman’do, che da giovedì 9 a domenica 12 settembre trasformerà in una meravigliosa sala cinematografica a cielo aperto il nuovo giardino estivo dell’area esterna alla palestra di Ellera. Una nuova proposta, per grandi e piccini, organizzata dall’associazione L’unanuova, protagonista del proprio territorio con numerose iniziative, in collaborazione con Postmodernissimo e il cinema Zenith di Perugia, con il sostegno del Comune di Corciano e della Regione Umbria, che racchiude il desiderio di ripartire tutti insieme.

“L’idea della proiezione all’aperto e del cinema in genere – spiegano Paolo Tramontana e Edoardo Bartoccini dell’associazione L’unanuova – è un modo coinvolgente che immerge la nostra mente nell’immaginazione, nel sogno e nel rito collettivo. Vorremmo regalare ai nostri concittadini momenti di spensieratezza e di leggerezza durante un pesante periodo di pandemia. Migliorare la qualità della vita dovrebbe essere l’obbiettivo di ognuno di noi, L’unanuova nel suo piccolo si impegna, sempre, a fare la sua parte, con iniziative nel proprio territorio in favore della collettività, che rendono sempre più viva la periferia”. Le proiezioni, organizzate nel rispetto di tutte le normative anti Covid, inizieranno alle ore 21.15.

Giovedì 9 – Green Book (regia Peter Farrelly, USA, 2018, 130’)

film vincitore di tre premi Oscar, tra cui quello come miglior film dell’anno

Venerdì 10 – Ponyo sulla scogliera (regia Hayao Miyazaki, Giappone, 2008, 100’)

film in concorso alla 65ª Mostra del cinema di Venezia

e vincitore come miglior film d’animazione ai Japan Academy Awards.

Sabato 11 – Bangla (regia Phaim Bhuiyan, Italia, 2019, 84’)

film vincitore del MIA Premio What’s Next Italy,

migliore commedia al Globo d’oro e Nastro d’argento

Domenica 12 – Bohemian Rhapsody (regia Bryan Singer Gran Bretagna, USA, 2018, 134’)

film vincitore di quattro premi Oscar durante la 91ª edizione

risultando il film con più premi vinti in quell’edizione