Il format “Corciano in Movimento” alla scoperta de “Il Rigo” domenica 21 aprile

E’ ormai pienamente istituzionalizzato il format “Corciano in movimento” che domenica 21 aprile avrà come contesto di approfondimento “il Rigo”. Il ritrovo è fissato alle 9.45 all’omonimo circolo di quartiere, per poi affrontare la camminata non agonistica dalla lunghezza di circa 5 km. Come sempre, si attende un nutrito gruppo di camminatori, perché scopo dell’iniziativa, alla quale l’amministrazione di Corciano sta dando convintamente stimolo e supporto è costruire una cultura della buona salute e dell’ambiente.

Il progetto, infatti, ha più obiettivi: da un lato favorire la mobilità fisica come strumento per migliorare la qualità della vita, valorizzando l’aggregazione sociale, dall’altro consentire una conoscenza maggiore e più approfondita del territorio e delle sue peculiarità. Il tutto in un’ottica trasversale, perché il Comune è consapevole dell’importanza del confronto inter-generazionale. L’invito, infatti, è alla partecipazione di famiglie e persone di ogni età (di Corciano in Movimento fa parte anche Progetto Longevo che sostiene l’invecchiamento attivo – ndr) perché avere o mantenere uno stile di vita attivo porta benefici sia a livello mentale che fisico.

Ufficio Stampa Comune di Corciano