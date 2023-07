Modifiche alla viabilità nel raccordo Perugia-Bettolle per i veicoli che trasportano merci pericolose

- pubblicità -

Sono in programma alcune modifiche alla circolazione dei veicoli che trasportano merci pericolose sul raccordo Perugia-Bettolle. Le autorità competenti hanno stabilito la necessità di adottare tali misure per consentire l’esecuzione di interventi localizzati.

Attualmente, è in vigore un divieto di transito per tali veicoli tra gli svincoli di Madonna Alta e Piscille, nonché tra Passignano Est e Passignano Ovest.

A partire da martedì 11 luglio, entrambi i tratti saranno interessati dall’estensione del divieto di transito per i veicoli che trasportano merci pericolose. Pertanto, le seguenti aree saranno interessate dal divieto:

Dallo svincolo di Madonna Alta allo svincolo di Ponte San Giovanni (Innesto E45)

Dallo svincolo di Passignano Ovest allo svincolo di Magione

Come alternativa, i veicoli di lunga percorrenza avranno la possibilità di utilizzare l’E45 Orte-Cesena o l’autostrada A1.

Per quanto riguarda il traffico locale di merci pericolose proveniente dalla E45 e diretto verso Perugia, sarà consentita l’uscita allo svincolo di Balanzano e il proseguimento sulla viabilità comunale seguendo il percorso: strada dei Loggi – via Assisana – via Campo di Marte – Via M. Angeloni – via della Madonna Alta – viale Centova.

Queste modifiche alla viabilità sono necessarie per garantire la sicurezza dei trasporti di merci pericolose e saranno valide per il tempo necessario all’esecuzione degli interventi previsti dalle autorità competenti. Si consiglia ai conducenti dei veicoli interessati di attenersi scrupolosamente alle disposizioni e di pianificare i percorsi alternativi per evitare inconvenienti e ritardi.