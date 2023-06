La “Gugliemina” va in pensione: l’abbraccio della scuola e dell’amministrazione

- pubblicità -

Il Sindaco di Corciano, Lorenzo Pierotti, ha espresso un sentito ringraziamento a Guglielmina Cupella per la sua dedizione e dolcezza dimostrate nel lavoro svolto per la comunità scolastica. Non c’è traccia di retorica nelle parole del Sindaco, ma solo sincera gratitudine per il contributo di Guglielmina, che ora si appresta ad iniziare una nuova fase della sua vita, quella del meritato riposo.

Conosciuta affettuosamente come “la Guglielmina”, ha trascorso ben 25 anni presso la Direzione Didattica, servendo con grande impegno e competenza. Il suo spirito di servizio si è sempre contraddistinto, mettendo al centro il benessere dei bambini, delle famiglie, degli insegnanti e dei colleghi. Nel momento del suo congedo, Guglielmina ha ricevuto saluti e abbracci da parte di ex insegnanti e dalla ex dirigente scolastica Debora Siena. L’attuale dirigente scolastico Pierpaolo Pellegrino ha sottolineato l’empatia e la professionalità di Guglielmina, elogiando il suo prezioso contributo.

“Con il suo pensionamento, ci lascia una colonna della direzione didattica”, ha affermato Pellegrino, “un’assistente amministrativa che per 25 anni si è distinta per la sua presenza costante e determinante in tutti gli aspetti della vita scolastica. Guglielmina si è sempre mostrata disponibile nell’ascoltare tutti, con estrema cura e attenzione, trasmettendo serenità e fiducia con la sua garbata semplicità. Era in grado di risolvere qualsiasi problema le si presentasse. La scuola non perde solo una lavoratrice insostituibile, ma soprattutto una donna meravigliosa che ha dedicato se stessa ad una professione vissuta come una vocazione e che è diventata parte integrante dell’immagine della nostra scuola”.