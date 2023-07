LUMe Festival a Corciano: un viaggio nell’arte e nella storia della nostra regione

L’Umbria, terra di meraviglie, continua a stupire con il festival LUMe, un evento dedicato all’inclusione e alla sostenibilità che sta spopolando nella regione. Il prossimo weekend sarà la volta del pittoresco comune di Corciano, dove si terranno tre imperdibili appuntamenti culturali. Gli organizzatori del festival si sono impegnati a valorizzare luoghi, culture e tradizioni, creando un ambiente aperto e interculturale per rendere le esperienze culturali accessibili a tutti, dalle famiglie ai più piccoli.

Il sabato sera, alle ore 21.30 presso il Teatro Filarmonica di Corciano, lo spettacolo viaggiante “Antica Famiglia d’arte F.lli Boffardi” prenderà vita grazie alla Compagnia La Mansarda Teatro dell’Orco. Questo affascinante spettacolo rappresenta un omaggio alla tradizione italiana delle Famiglie d’arte e della Commedia dell’Arte, reinterpretata in chiave contemporanea. Un repertorio popolare tratto da antichi scenari della commedia dell’Arte sarà riproposto al pubblico, quasi come se fosse stato tramandato di generazione in generazione fino ai giorni nostri. Un’opportunità imperdibile per immergersi nella magia del teatro e della storia italiana.

La domenica mattina alle 10.00, gli amanti della natura avranno la possibilità di partecipare a un affascinante trekking urbano alla scoperta del borgo di Corciano. Il percorso inizierà al Museo della Casa Contadina e della vita agreste del secolo scorso, per poi passare attraverso le principali attrazioni del borgo, tra cui Palazzo del Capitano del Popolo, Palazzo dei Priori, Palazzo Comunale, Santa Maria (con dipinto del Perugino), San Cristoforo, il Monastero di Sant’Agostino e la Chiesa di San Francesco. Un’opportunità unica per immergersi nell’arte, nella storia e nell’architettura di questo affascinante angolo d’Italia.

Sempre nella giornata di domenica, alle ore 17.00, le famiglie avranno la possibilità di assistere allo spettacolo “Racconti Marmocchi” di e con Claudio M. Paternò presso le Scuderie dell’Unicorno di Corciano, a cura di MTTM Micro Teatro Terra Marique APS. Questo spettacolo di microteatro è dedicato ai bambini e alle famiglie, con ben 56 storie diverse che incoraggiano l’amore per la lettura e la musica dal vivo. Un’esperienza coinvolgente e divertente che coinvolgerà grandi e piccini in un mondo di fantasia e creatività.

Il festival LUMe si conferma come un evento di grande rilievo nella regione umbra, non solo per la qualità degli spettacoli ma anche per l’impegno nell’inclusione e nella sostenibilità. La cultura è alla portata di tutti, e LUMe è un esempio di come eventi culturali possano unire le persone, superando barriere e differenze.

Per coloro che desiderano partecipare a questi imperdibili appuntamenti, è possibile prenotare e ottenere ulteriori informazioni chiamando il numero di telefono 3761636555 o inviando una e-mail a info@microteatro.it.