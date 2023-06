Cena Solidale per l’Emilia Romagna: Alleanza Verdi Sinistra organizza un evento per sostenere le zone alluvionate

- pubblicità -

Il gruppo politico di Alleanza Verdi Sinistra di Corciano ha organizzato e promosso una cena solidale per sostenere l’Emilia Romagna, recentemente colpita da un’alluvione devastante. L’obiettivo dell’evento è permettere ai cittadini di contribuire attivamente, non solo simbolicamente, devolvendo interamente il ricavato alle zone interessate dall’emergenza alluvionale. La crisi climatica e ambientale è ormai un problema evidente e attuale, e per Alleanza Verdi Sinistra è una priorità da affrontare insieme alle questioni del lavoro e dei salari.

Alcuni membri del gruppo si sono recati personalmente nei luoghi colpiti, come Conselice (RA), dove la popolazione è ancora sconcertata e si sta impegnando per ripulire le proprie case da oggetti, strumenti ed elettrodomestici diventati rifiuti e rottami. La cena solidale rappresenta un’occasione per confrontarsi su queste tematiche e creare un momento conviviale di incontro. L’appuntamento è fissato per domenica 18 giugno alle ore 20:00 presso la Polisportiva Castelvieto A.S.D., che ha generosamente concesso gratuitamente l’utilizzo degli spazi in considerazione della causa benefica.

Il menù prevede un’ampia selezione di piatti deliziosi:

Antipasto: Bruschetta al pomodoro, prosciutto e caciotta, insalata di fagioli cannellini e cipolla rossa.

Primo: Penne all’arrabbiata.

Secondo: Lonza di maiale arrosto, quiche Lorraine con verdure, Panzanella.

Dolce: Tozzetti e vin santo.

Bevande: Vino bianco, vino rosso, acqua e caffè.

L’offerta minima per partecipare è di 15 euro. Si invitano i partecipanti a prenotare entro mercoledì 14 giugno contattando il numero 3483724899.

L’evento rappresenta un’importante opportunità per unire le forze, riflettere sulla crisi ambientale e contribuire attivamente a sostenere le comunità colpite dall’alluvione. Alleanza Verdi Sinistra invita tutti i cittadini di Corciano e dintorni a partecipare numerosi e dimostrare solidarietà verso le popolazioni dell’Emilia Romagna.