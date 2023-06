La squadra dei L’Unatici Ellera Corciano al Pale Sky Trail con prestazioni eccezionali

- pubblicità -

Gli atleti della squadra dei L’Unatici Ellera Corciano hanno partecipato con grande entusiasmo e successo al Pale Sky Trail, una delle più affascinanti e impegnative gare podistiche dell’Umbria, nelle distanze di 32 km e 14 km. Luca Cova ha dimostrato un’eccellente performance tecnica e cronometrica nella gara più lunga. Sulla distanza più breve, tutti gli altri membri della squadra hanno dato il massimo, con Maria Cristina Draoli che si è classificata al primo posto di categoria nella competizione femminile. Ottimi risultati sono stati ottenuti anche da Michela Rossi, Anna Maria Falchetti, presidente della società, Natascia Micheli e Celeste Miriam. Tra gli uomini, Michele Orli si è distinto come il più brillante, seguito da Michele Belia, Michele Caldarelli, Andrea Cagiola, Antonello Menconi e Pascol Pinzon.

La squadra dei L’Unatici Ellera Corciano ha ricevuto un grande sostegno dallo sponsor “Calzature Cenci”, grazie a Marco Cenci, sempre vicino a questo gruppo di podisti. In occasione dell’evento, è stata creata una divisa celebrativa stampata per valorizzare la gara, magnificamente organizzata dalla Molon Labe sotto la direzione di Maurizio Turrioni.

Inoltre, la squadra corcianese si impegna attivamente anche in iniziative sociali legate alle donazioni di sangue, in collaborazione con la Fidas (Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue). La società ritiene che il podismo possa essere uno strumento per diffondere l’importanza della donazione di sangue, promuovendo volontariato e benessere.

La socializzazione e il divertimento sono aspetti fondamentali per la squadra, che va oltre la realtà di Ellera. Tra gli obiettivi societari, vi è la volontà di sviluppare e consolidare l’attività podistica nel territorio, offrendo l’opportunità agli appassionati della zona di gareggiare rappresentando i colori del proprio territorio. Partecipare al podismo diventa così uno stimolo importante.

Per ulteriori informazioni e adesioni, è possibile contattare il numero 3289811968.