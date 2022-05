Music Portraits: a Solomeo si inaugura la nuova rassegna concertistica regionale

Prende il via questa sera alle 21 al Teatro Cucinelli di Solomeo, con il concerto dell’Orchestra da Camera di Perugia con Enrico Bronzi, violoncello e direzione, la prima edizione di MUSIC PORTRAITS: RITRATTI MUSICALI, progetto promosso dall’Associazione Culturale “Eunice” con il sostegno dei Fondi “POR FESR Umbria 2014-2020 – Az. 3.2.1 – Avviso Pubblico per partecipazione Progetto Spettacoli dal Vivo”.

Realizzata in collaborazione con la Fondazione Brunello e Federica Cucinelli, l’associazione Filarmonica Umbra, l’associazione Valorizzazione del patrimonio storico di San Gemini ONLUS e Piano et Forte, e con il patrocinio dei Comuni di Castiglione del Lago, Città della Pieve e Norcia, l’iniziativa nasce per rilanciare la filiera artistica umbra coinvolgendo – accanto a grandi ospiti non umbri – artisti, maestranze e professionisti del territorio operativi in ambito artistico (musicisti, attori, fonici, fotografi, videomakers, comunicatori).

Filo conduttore sarà il ritratto: dei compositori protagonisti (Haydn, Mozart, Mendelssohn); dei musicisti coinvolti, con un racconto fotografico; dei luoghi che ospiteranno i concerti, con la realizzazione di un video documentario. Dopo la tappa inaugurale di Solomeo, questa settimana la rassegna proseguirà con altri due appuntamenti dedicati ad Haydn: venerdì 6 maggio alle 21 al Teatro Secci di Terni, sempre con l’Orchestra da Camera di Perugia ed Enrico Bronzi, e poi domenica 8 maggio alle 16.30 allo Showroom Piano Et Forte di Perugia, con il Coro di Voci Bianche e Giovanile del Conservatorio “Morlacchi” di Perugia diretto da Marta Alunni Pini e con Linda Di Carlo al pianoforte.