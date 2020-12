Visita istituzionale alla Sterling spa per presentazione nuovo auditorium

Non è la prima volta che Cristian Betti, Sindaco di Corciano, si reca alla Sterling Spa, l’industria chimico farmaceutica di Solomeo ma ogni visita diventa l’occasione per apprezzare la valorizzazione della cultura ambientale che viene attuata al suo interno, tanto a livello di prodotti che di ambiente. La presentazione della nuova Sala Auditorium realizzata nella struttura corcianese non ha fatto che riconfermare questa visione. L’amministratore, infatti, insieme all’architetto Luca Lombardo, responsabile dell’ufficio Urbanistica e Ambiente, ha apprezzato lo spazio dalla capienza di circa 40 posti studiato dall’architetto Giuseppe Passaro, nel quale si ritrovano i tratti distintivi dell’azienda riassumibili in innovazione e design.

Si è trattato, ha avuto modo di commentare il Sindaco, di una interessante lezione di architettura applicata da parte di chi ha ideato e realizzato un’opera che si integra perfettamente con il territorio e l’ambiente circostante, riprendendone colori e forme. Nonostante l’aspetto futuristico e innovativo, l’opera è stata interamente portata a termine da artigiani locali e provenienti da tutta Italia. La Sterling Spa è un’azienda chimica dalla spiccata propensione all’innovazione e all’espansione, con i suoi tre attuali siti produttivi (Solomeo e Malta per la produzione di Principi Attivi Farmaceutici e Como per la produzione di Aromi Alimentari e Farmaceutici) e gli uffici commerciali a New York e a Shanghai.

Monica Rosati

Ufficio Stampa Comune di Corciano