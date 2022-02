Incidente sul raccordo: uomo in gravi condizioni

Intorno alle 7 di questa mattina si è verificato un terribile scontro lungo il Raccordo Perugia Bettolle, all’altezza di Ellera di Corciano.

Un furgone ha tamponato due mezzi pesanti, per cause in corso di accertamento. L’autista del mezzo è rimasto incastrato fra le lamiere ed è stato liberato dalla squadra di Perugia dei Vigili del Fuoco: un’operazione delicata che è stata lunga e difficoltosa. L’uomo è stato portato via in gravi condizioni.