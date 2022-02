Primi bilanci per il Centro del riuso di Ellera: recuperati più di 500 chili di materiale

E’ tempo di bilanci al Centro Intercomunale del Riuso “G Brodolini” di Ellera. Posto in via Giacomo Brodolini è gestito da Federconsumatori, incaricato dal Comune dopo un bando pubblico. L’associazione ha presentato, martedì 1 febbraio, i risultati dell’attività, alla presenza dell’Amministrazione comunale. “Esprimiamo grande soddisfazione per il lavoro svolto da Federconsumatori nella gestione del centro – ha sottolineato l’assessore all’ambiente Carlotta Caponi – il progetto relativo al centro del Riuso si interseca perfettamente nella ‘Strategia verso rifiuti zero’ cui il comune di Corciano convintamente ha aderito ed ha consentito il recupero di ben 534,05 kg di materiale (con un risparmio di CO2 pari a 347.1 Kg).

Un risultato straordinario se si pensa che il Centro è stato inaugurato il 20 maggio 2021!” Inoltre, prosegue Caponi, “il Centro sta diventando un altro cuore pulsante della comunità corcianese, oggi Federconsumatori provinciale Perugia ha consegnato al legale rappresentante dell’associazione Uno in più – Associazione Sindrome Dawn Corciano Onlus un assegno di 500 euro frutto delle sottoscrizioni/liberalità che i cittadini hanno fatto durante le festività natalizie prelevando oggetti nel Centro del Riciclo e Riuso. Questo a testimonianza che la tematica ambientale, a Corciano, riesce a coniugarsi con quella sociale”