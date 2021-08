Maxi-risarcimento: la Lega Corciano incalza e continua a chiedere risposte al Comune

“Nello scorso Consiglio Comunale del 29 Luglio, centrale è stato il dibattito sollevato dai Consiglieri comunali della Lega Franco Testi, Gianluca Taburchi e Roberto Bracco sulla vicenda della condanna del Comune di Corciano al risarcimento danni per ben €. 964.845,00 in favore di Italgest s.r.l. per il mancato adeguamento della strada sterrata di proprietà proprio del Comune di collegamento alla strada provinciale Colle Umberto per garantire la viabilità al nuovo comparto”. Lo scrivono gli stessi consiglieri in un comunicato, che riportiamo.

“Le risposte dell’Assessore Mangano non sono certo esaustive – rileva il Capogruppo Franco Testi nel suo intervento nella seduta consiliare – e, peggio ancora, sono smentite dal contenuto della sentenza del T.A.R. 1.7.2021: se, infatti, l’Assessore ha riferito che il mancato adeguamento sia imputabile ad Italgest la quale non avrebbe predisposto e prodotto il progetto esecutivo dell’opera, sul punto la sentenza del T.A.R. è chiara affermando che, invero, sia stato il Comune inadempiente rispetto agli obblighi nascenti dalla convenzione urbanistica. Il T.A.R. sentenzia che il Comune era obbligato prima a mettere a disposizione le aree della strada comunale da ampliare sulle quali, poi, Italgest avrebbe eseguito i lavori di adeguamento”.

“E’ chiaro quindi dalla sentenza che è il Comune ad essere stato inerte per ben 10 anni, dal 2009 – anno della convenzione urbanistica – al 2019, quando è iniziato il contenzioso da Italgest. I Consiglieri hanno quindi chiesto ulteriori risposte appunto sulla inerzia del Comune ma anche sul silenzio serbato alla vicenda per ben due anni di contenzioso amministrativo. I Consiglieri hanno anche chiesto ulteriore documentazione sulla vicenda al fine di valutare ogni possibile iniziativa”.