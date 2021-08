Boato nella notte, era una lieve scossa di terremoto a Corciano

È stato sentito chiaramente, poco prima della scorsa mezzanotte, un boato che ha attraversato il territorio di Corciano. I residenti lo hanno percepito chiaramente fra San Mariano e Solomeo ma anche in altre zone limitrofe. Come riporta il sito dell’INGV si è trattato di una scossa di magnitudo 1.9 con epicentro molto vicino a Solomeo (con coordinate geografiche (lat, lon) 43.085, 12.267) ad una profondità di 8 km.

Il sindaco di Corciano Cristian Betti ne ha dato notizia pochi minuti dopo sulla sua pagina Facebook, tranquillizzando la popolazione. “La Protezione Civile Regionale – ha scritto alle 00.39 – mi conferma la scossa, di lieve entità, con epicentro zona Sud Ovest del Comune. Ad ora non risultano danni a cose o persone. Sono ovviamente a disposizione per segnalazioni”. L’evento sismico non ha avuto repliche, nelle prossime ore proseguiranno le verifiche alle strutture.