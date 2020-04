Coronavirus: altri 12 casi in Umbria ma scendono gli attualmente positivi

Ancora un aumento delle persone positive al Covid in Umbria. Secondo i dati aggiornati alle 8 di mercoledì 29 aprile dalla Regione sono 1.391 persone (+12 rispetto a ieri, quando si era registrato un +9 sul giorno precedente). Continuano comunque a scendere gli attualmente positivi, 328 (-23).

I guariti sono 997 (+34) e 67 i clinicamente guariti (-9); i deceduti sono 66 (+1). Attualmente sono ricoverati in 93 (-4), 16 (-1) in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 945 (-36) e 14.902 (+308) quelle che ne sono uscite.

Nel complesso, entro le ore 8 del 29 aprile, sono stati eseguiti 34.937 tamponi (+1056).