Mancata ripartenza, la Lega alla senatrice Ginetti: “Il suo partito fa parte della maggioranza di governo”

La Lega si scaglia contro la senatrice di Italia Viva Nadia Ginetti che in un comunicato aveva criticato il nuovo DPCM con cui il Governo regolamenta la Fase 2 dell’emergenza coronavirus. Ad intervenire sono il senatore Simone Pillon ed i consiglieri comunali di Corciano Testi, Taburchi e Bracco.

“Ci fanno sorridere – scrivono – le dichiarazioni della Sen. Ginetti, alla quale ricordiamo che è la Lega che si sta battendo a tutti i livelli istituzionali per consentire alle attività di ripartire in sicurezza con le dovute cautele e misure adeguate, mentre lei ed il suo partito, guidato da Matteo Renzi, fanno parte della maggioranza di Governo che ha negato la possibilità alla nostra Regione di ripartire come chiedono imprenditori, partite iva e lavoratori vari”.

“Questo Governo – proseguono i leghisti – ci ha letteralmente imbavagliato così come ha dichiarato anche la nostra Presidente di Regione Donatella Tesei. Invitiamo pertanto la Senatrice Ginetti a smetterla di far propaganda, demagogia e sterili polemiche in un momento così difficile, piuttosto faccia leva nelle sedi istituzionali opportune di cui fa parte”.