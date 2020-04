I lavoratori dell’ospitalità “affidano” le chiavi delle loro attività al Comune

Si è tenuta oggi in Comune a Corciano la manifestazione del “Movimento Imprese Ospitalità”: un’azione di carattere nazionale per la sopravvivenza del settore Ho.Re.Ca., messo in ginocchio dal perdurare del Lockdown. Alla presenza dell’Assessore allo Sviluppo Economico, Dott.ssa Carlotta Caponi, sono intervenuti due operatori del settore (Roberta Valentini e Luca Pellegrini), in rappresentanza di oltre 250 attività, i quali ieri sera hanno riacceso le luci dei loro locali, per esprimere il loro grande desiderio di tornare a illuminare il futuro del Paese, e che oggi hanno simbolicamente consegnato le chiavi delle loro attività all’ Amministrazione Comunale, chiedendo di rovesciarle sui tavoli del Governo.

“Le nostre attività sono state chiuse a seguito dell’emergenza Coronavirus: ne abbiamo compreso la necessità, seppure questo ha comportato per noi l’azzeramento totale del fatturato.” Affermano i rappresentanti del M.I.O. “ Temiamo che per molti di noi l’accensione delle luci ieri sera sia stata l’ultima volta! Oggi, come migliaia di altri colleghi, siamo a manifestare la nostra forte delusione per essere stati lasciati completamente soli: nessuna certezza, nessun aiuto concreto. L’azione del governo non tiene in adeguata considerazione la situazione delle nostre attività: niente liquidità, nessuna garanzia vera, fasi due e tre con prescrizioni insostenibili. Nel frattempo i costi fissi continuano e continueranno a correre: senza un aiuto vero e concreto non riapriremo!”

“Un gesto simbolico, ma lacerante” ha commentato l’Assessore Caponi “. un grido di allarme di cui, come Amministrazione, dobbiamo farci portavoce. Si prefigura uno scenario drammatico senza precedenti nella storia moderna del Paese: rischiamo di perdere non solo una parte consistente del tessuto economico e sociale del Paese, ma anche tutto quel patrimonio di professionalità e tradizioni che hanno fatto la storia delle nostre realtà. Il Comune di Corciano si batterà su tutti i tavoli istituzionali affinché queste legittime richieste possano trovare adeguati riscontri “

“Ringraziamo il Comune di Corciano, nella persona dell’Assessore Caponi, per averci ricevuto ed ascoltato”- ha concluso Luca Pellegrini, del Bar “Lassa gì” – “La sensazione di vicinanza percepita e la spiegazione degli intenti, volti a trovare le soluzioni per reperire le risorse necessarie ad aiutare piccole imprese e cittadini, sembrano essere percorribili e reali. Confidiamo si possa raggiungere questo obiettivo nel più breve tempo possibile, vista la disastrosa situazione attuale”